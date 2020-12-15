الترجمان: تركيا ستكون عدوا لليبيا بعد انتهاء الصراع

قال المحلل السياسي باسل الترجمان، إن تونس لم تترك مكانها التقليدي لتركيا، مؤكدا أن أنقرة هي من دخلت عبر بوابة الصراعات الليبية واعتبرت نفسها شريكاً في الأزمة.

وأضاف الترجمان في تصريحات صحفية، أن تركيا فقدت دورها الدبلوماسي واختارت أن تكون في عداء مع عدد كبير من أبناء ليييا، مؤكدا أن ذلك سيجعلها تكون الخاسر الأكبر في حال التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وشدد الترجمان على أن من يشارك في تعزيز الحروب والأزمات لا يمكن أن يكون شريكاً في تحقيق السلام، لافتا إلى أن تركيا تعلم جيدا أن لا مستقبل لها في ليبيا بعد انتهاء الصراع، موضحا أن أنقرة ستكون عدوا للييبا لأنها ساهمت في تدميرها وليس في مساعدتها لإيجاد حل للأزمة.

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