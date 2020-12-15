الشح: فشل الحوار السياسي في تمرير صفقة “صالح” و” باشاغا”

أكد العضو السابق في ما يسمى بمجلس الدولة، أشرف الشح، الثلاثاء، أن جلسة الحوار الليبي فشلت في تمرير تعيين رئيس مجلس النواب”عقيلة صالح”، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة” فتحي باشاغا”في رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة .

و أوضح الشح في تغريدة له عبر صفحته على منصة التغريدات “تويتر” أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اقتنعت أن حل الأزمة الليبية يكمن في الترتيب للانتخابات التي حدد موعدها في ديسمبر 2021، داعيا حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين و جماعة عقيلة الجهوية إلى عدم عرقلة إجراء الانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24