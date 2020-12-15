باشاغا يُطلع بوغدانوف على تطورات الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اتصالاً هاتفيًا، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

وزارة الخارجية الروسية ذكرت ، في بيان لها، أن باشاغا أطلع بوغدانوف على تطورات الأوضاع في ليبيا، ضمن تعزيز وتوسيع التعاون الروسي الليبي لتبادل المنفعة في مختلف المجالات.

وفي ختام المحادثة، جدد بوغدانوف تمسكه بسيادة ليبيا والتسوية السياسية للأزمة فيها وفق مخرجات مؤتمر برلين وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510، بحسب البيان.

ويأتي الاتصال الهاتفي ضمن تحركات باشاغا للحصول على الدعم الدولي لرئاسة الحكومة الجديدة، وبعد أيام من الإفراج عن البحُاث الروس مكسيم شوغالي وسامر سويفان، اللذان كانا معتقلين لدى مليشيا الردع منذ حوالي عام ونصف.

كما يعمل باشاغا على كسب بعض الشركات الفرنسية بصفقات تجارية؛ بهدف الحصول على دعم دولي لتولي منصب رئيس الحكومة الوطنية المُزمع تشكيلها خلال أيام لتقود المرحلة الانتقالية.