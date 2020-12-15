«تعليم الموقتة» تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي

بلغت نسبة النجاح للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019- 2020 نحو 78.9%، على ما أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نسبة النجاح بين الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الثانوي بشقيها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2019- 2020 بلغت 73.79%.

– إعلان نسبة النجاح في الدور الثاني للثانوية العامة: 47.36% للعلمي و33.17% للأدبي

وفي نوفمبر، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، حيث جاءت النسبة بواقع 47.36% بالقسم العلمي، و33.17% بالقسم الأدبي.

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