اليعقوبي: إشاعة المعرقلين فشل الحوار هو ترجمة لمخططهم

هاجمت عضو الحوار السياسي، النائبة السيدة اليعقوبي، من أسمتهم “المعرقلين” الذين أشاعوا أنباء عن فشل الحوار السياسي، حسب زعمها.

وقالت اليعقوبي في تدوينة لها عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24″ إن إشاعة المعرقلين فشل الحوار هو ترجمة لمخططهم فقط، وبأن السيدة ستيفاني قد أعلنت ذلك هو حلم الجعان بالعيش، لأنها قد صرحت بضرورة إيجاد حل عاجل في آلية اختيار الحكومة، أو الذهاب إلى تكوين لجنة استشارية”.

وتابعت: “إشاعة خبر بترميم الحكومة الموجودة عار عن الصحة، لأن الضرب في الميت حرام”.

انتهت جلسة تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مقترحي آلية اختيار السلطة التنفيذية، اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى نتيجة.

بدورها، عبرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي عن تشاؤمها من الوصول إلى أى نتائج إيجابية قريبة من الملتقى.

وقالت الفارسي في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″: :سأستمر دعما للمسار العسكري والاقتصادي الذي نتوقع الإعلان عن نتائج إصلاحية في ظرف أيام، وسأعمل من أجل استبدال السلطات التنفيذية الحالية ما استطعت لأنني أشك في نواياها بشأن الوصول إلى تبادل حر للسلطة، أو تسهيل الوصول إلى الانتخابات، والتي ستقود البلاد لتغيير الأوضاع القائمة”.