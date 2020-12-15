وليامز: لا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن العملية السياسية مستمرة وخاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وأيضا بشأن التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي عقدته وليامز، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي لإطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، وعلى خطط البعثة للمضي قدما في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.

وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذلیل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، منوهة إلى أن البعثة مصرة على السير بعزم في هذه العملية وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.

وأعلنت وليامز عن عزم البعثة تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.

واختتمت الممثلة الخاصة بالإنابة قائلة: “إنني ملتزمة بالكامل، وقد غادر القطار المحطة بالنسبة إلى هذا المسار، ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء. التوقعات عالية على المستوى الدولي، لكن الأهم أنها عالية أيضا لدى الشعب الليبي، دعونا لا نخذلهم، لتكن اذكياء ومتطلعين إلى المستقبل ، ولنعمل معا”.

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