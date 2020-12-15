ساخرًا من عودته .. الغرياني : الحمد الله ع السلامة للأستاذ هيثم التاجوري نورت طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى المتحدث باسم مليشيات فجر ليبيا محمد الغرياني استنكاره وسخريته من عودة هيثم التاجوري، آمر مليشيا ثوار طرابلس إلى طرابلس، مقدما الاعتذار لأنصار نظام القذافي على ما طالهم بسبب ثورة فبراير.

الغرياني قال ، في تسجيل مرئي له، ساخرًا من عودة هيثم التاجوري: “حمد الله ع السلامة للتريس الذي نقرع لها، للأستاذ هيثم التاجوري، نورت طرابلس، وننصح أن تردوا يهود ليبيا جبتوا الروس وهيثم وناقص اليهود فقط، نوجه اعتذار كمحمد الغرياني، لكل أنصار النظام السابق، ولكل أم توفي لها رجل في هذه الثورة وخذلناها، ونعتذر لأهلنا في المنطقة الشرقية، والزنتان، وأعتذر للجميع عما صدر مني سواء تكلمت أو حاربت، ومن حاربناهم، فنحن أخرجنا أولاد بلادنا الليبيين في 2011م، وغير قادرين على إخراج الروس”.

وأضاف “أنتم أحق بليبيا يا ليبيين، وأنا آسف أني تكلمت في يوم من الأيام أو حاربت ضدكم سامحوني وأسف يا أهل المنطقة الشرقية، واتأسف لكل الليبيين ومن أمهات الشهداء ولكل شخص أذيته أو جرحته بكلمة ولكل المسؤولين، ليس عندنا فيها شيء ولا نملك فيها شيء، وهم وكذب واستحقار لدماء الشهداء”.

واستكمل الغرياني “تحياتي لك يا هيثم التاجوري أنت.. أنت ثلاثة مرات مشيت في الفجر والبنيان ومشيت في البركان لدبي وعشت أيامك وشفت أمورك ووليت ثاني غصب عننا وغصب عن الجميع، أنا عندي مشكلة من 3 سنين مع مواطن على مبلغ لا يتجاوز المليون دينار ووضعوا اسمي في النائب العام”.

وواصل متهكماً على جرائم هيثم التاجوري التي تمت إزالتها “وهيثم التاجوري الفارس الحر المليارات والجرائم والقتل مسحهلها …أما البلاد أنا أكتشفت أنها تريد واحد مثل هيثم مشي لدبي ودبي تقتل فينا ودخل المطار كبطل وأتصوروا معه وتتبعوا خط سيره في أبو سليم وغير كبطل مغوار ونحن مُهَجرين”.

واستطرد “نحن من قمنا بالثورة وحاربنا في الأخر نُهَجر مثلنا مثل الطحالب، أو أخواتنا وحبايبنا الليبيين ولن أقول طحالب أنا أسف على هذا المصطلح، وهيثم يدخل يعفس”.

واسترسل “والله لم يعد واحد فيكم يقدر يرفع خشمه ويقول الثورة والثوار، أنتوا استحقرتوا دماء الشهداء، قلتم نفسي نفسي وجيبي جيبي والسلطة والمسؤولين…أنا لست كذلك واللهم إني بريء من فبراير واللهم أني بريء من كل شيء وحقكم على رأسي وأي شخص غلط فيه يسامحنا شهادة لله يسامحنا، أي واحد غلط فيه سواء من الشرق أو الغرب أو الجبل وأنا سياسة ما سياسة لم يعد لي علاقة”.

ووجه الغرياني حديثه للمقاتلين، قائلا “نصيحة لوجه الله لوّحوا سلاحكم أخدموا تجارة وديروا فلوس واهتموا بأموركم لكن ثورة وثوار وشامخين .. وتحياتي لك يا هيثم التاجوري وفعلا أنت فارس أنت في ليبيا وأحنا مهجريين.. لما يموت ألف ولا ألفين راجل ويخش هذا اللي كان يقتل فيهم من برة وبطل تطلعوه وأحنا مهجرين وراكبنا الهم”.

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وواصل “ما عادش بنعادي حد سواء من أيام القذافي، خلوهم يولوا لليبيا أشمعنا الروس في ليبيا وهم لا، وأشمعنا هيثم التاجوري وهم لا، خلوهم يولوا حتى هما ولاد بلانا وأهلا وسهلا بيهم، ماعدش فيه كلمة طحالب ولا كلمة ثوار، الثوار الله يرحمهم ماتوا في القبور الباقي كله مصالح ويعبوا في جيوبهم.. الدنيا داخلة في بعضها والواحد مش فاهم حاجة”.

وأكمل الغرياني “الموضوع كله وهم وكذب وأنا لم أعد أريد أن أعادي أحد.. ما حد يقولي أنا شامخ وأنا ثاير فهناك من رادم أخيه ورادم عمه ومن رادم خاله يمشي، يسلم سلاحه ويمشي ويترحم عليه، نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم، وفعلا الناس قدمت نفسها وكانت تضحي من أجل بلادها، لكن جاء من بعدهم ودمروا البلاد ويخشوا الأنجاس ويحكموا ويعبوا ويديروا ملايين والناس تموت وأنتم شبابكم يموتوا وأنتم تهجروا وأيامكم سود وتعيشوا في الوهم، لا ثورة ولا ثوار”.

واختتم بقوله “نعتذر لكل واحد من المنطقة الغربية والشرقية والجبل شهاد لله ليبيين وأحباب وأصحاب ما عاد ليا دخل بأحد ومن يريد حرب يدير حرب، وتحياتي لهيثم التاجوري.. وبالله أنزل عليهم وما تقصرش السوط ثم السوط ثم السوط هذا ما يريدوه”.

وأومأ قائد سلاح المدفعية بحكومة الوفاق العقيد فرج إخليل إلى عودة التاجوري مطلقاً عليه تسمية “القرد”.

وحذر إخليل ، في إدراج له على صفحته بموقع فيسبوك كتائب مصراته مما قد تهدف إليه هذه العودة من محاولة لطردها من طرابلس أثناء انشغالها بالتصدي لحفتر في جبهة أبو قرين، ومن مؤامرة على وزير الداخلية قد تستهدف اغتياله بعملية مشابهة للتي قضى بها رئيس وزراء الأسبق رفيق الحريري.

وارتفعت التوقعات بعودة المواجهات المسلحة في طرابلس بعيد عودة التاجوري، ويسود الغموض عن عودة التاجوري الذي قالت حسابات ليبية أنه كان في الإمارات التي أمضى بها نحو عام بعيد تنحيته عن منصبه من قبل نائبه أيوب أبو راس.

ونشرت حسابات صوراً له إبان عودته عبر مطار معتيقة، فيما شككت آخرى بالعودة كونه مطلوباً من النائب العام.

وكان هيثم التاجوري، قد وصل إلى طرابلس، منذ أربعة أيام، عبر مطار معيتيقة، وهناك ترجيحات عن وصوله عبر الرحلة القادمة من مدينة الإسكندرية المصرية.

وتجمع التاجوري بعد عودته إلى ليبيا، بأمراء بعض المليشيات منهم محمد كشلاف “القصب”، وأحمد الدباشي “العمو”، ومحمد أبودراع “الصندوق”، ومعمر الضاوي وأحمد هارون ساسي، إضافة لعضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة.

وكان أيوب أبوراس أعلن في ديسمبر 2019 نفسه آمر لكتيبة ثوار طرابلس وانه سوف يقبض على هيثم التاجوري بعد عودته من الخارج بسبب تورطه في قضايا قتل لأفراد من الكتيبة.