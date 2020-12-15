عاجل ليبيا الان

عمران : البعثة الأممية غير حيادية و تسعى لتنفيذ أجندتها

تم النشر منذُ 45 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، الثلاثاء، أن البعثة الأممية تسعى لتمرير أجندتها المعدة مسبقا من خلال ملتقى الحوار الذي ترعاه، معتبرة أن تغيير نصاب اتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، جاء لفرض شخصيات مدعومة من الخارج على المشهد الليبي.

و أضافت عمران في تصريحات صحفية أن محاولات فرض أشخاص بعينها يؤكد التدخل السافر الذي تمارسه البعثة الأممية و عدم حيادها؛ لافتة إلى أن الأمر سيزيد حدة الصراعات و يعرقل المسارات الحوارية التي تديرها البعثة بما فيها المسار الدستوري والعسكري، بل قد يصل الأمر لفشل الحوار بالكامل ، مطالبة البعثة بإعادة تغيير سياساتها وترتيب أوراقها إذا كانت هناك نية حقيقية لإنهاء الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بعثة اممية مين ياعمتى الحاجة !!!!. هذه اسمها البعثة الماسونية التدميرية بالطرق السياسية…ههههههه

    أفلاطون قال, الجهل أصل وجذع كل الشُرور و سقراط قال, الخير الوحيد هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. والشاعر قال, فكم شجاعٍ أضـاع الناسُ هيبتَهُ .. وكمْ جبانٍ مُهابٍ هيبةَ الأسَدِ ، وكم فصيحٍ أمات الجهلُ حُجَّتَهُ .. وكم صفيقٍ لهُ الأسـماعُ في رَغَدِ ، وكم كريمٍ غدا في غير موضعـهِ .. وكم وضيعٍ غدا في أرفعِ الجُــدَدِ ، دار الزمان على الإنسان وانقلبَتْ .. كلُّ الموازين واختلَّـتْ بمُســتندِ. – جعفر عباس و معروف الرصافي قال, إذا ما الجهل خيم في بلاد .. رأيت أسودها مسخت قرودا.

    رد