عمران : البعثة الأممية غير حيادية و تسعى لتنفيذ أجندتها

أكدت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، الثلاثاء، أن البعثة الأممية تسعى لتمرير أجندتها المعدة مسبقا من خلال ملتقى الحوار الذي ترعاه، معتبرة أن تغيير نصاب اتخاذ القرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية، جاء لفرض شخصيات مدعومة من الخارج على المشهد الليبي.

و أضافت عمران في تصريحات صحفية أن محاولات فرض أشخاص بعينها يؤكد التدخل السافر الذي تمارسه البعثة الأممية و عدم حيادها؛ لافتة إلى أن الأمر سيزيد حدة الصراعات و يعرقل المسارات الحوارية التي تديرها البعثة بما فيها المسار الدستوري والعسكري، بل قد يصل الأمر لفشل الحوار بالكامل ، مطالبة البعثة بإعادة تغيير سياساتها وترتيب أوراقها إذا كانت هناك نية حقيقية لإنهاء الأزمة.

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