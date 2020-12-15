وليامز تعلن نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لاختيار آلية السلطة التنفيذية

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز, نتائج التصويت على النسبة المطلوبة لتمرير آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي التي تجري اجتماعاته برعاية وتسيير من قبل البعثة الأممية منذ منتصف الشهر الماضي.

وأوضحت وليامز في كلمتها خلال اجتماع افتراضي دعت إليه اليوم الثلاثاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أن «من أصل 50 صوتاً، صوّت 36 مشاركاً لصالح نسبة الحد المقبول البالغة 61% مع نسبة تأييد بلغت 50% + 1 على المستوى الإقليم، فيما صوّت 14 مشاركاً لصالح نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين».

وجددت وليامز التأكيد على «أن هذا التصويت له هدف واحد فقط وهو تحديد نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار بشأن آلية الاختيار»، موضحة أنه «لا يزال من الصعب» على المشاركين في الملتقى «التوصل الى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية».

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