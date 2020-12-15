اجتماع موسع للمنطقة الأمنية الرابعة والإعلان عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة

أوجلة 15 ديسمبر 2020 (وال)- احتضنت مديرية أمن أوجلة – أجخرة الثلاثاء، اجتماعًا ضم مديري أمن المنطقة الأمنية الرابعة، ومختلف رؤساء فروع الأجهزة الأمنية والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية.
هذا وتم خلال الاجتماع متابعة تفعيل الخطة الغرفة الأمنية للرابعة التي تشكلت بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وتفعيل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة والتي تقع مقرها بمديرية أمن أجدابيا، لتسهيل عملية التواصل بين مكونات المنطقة الأمنية الرابعة، الأوضاع الأمنية والمشاكل التي تواجهها وآليات تفعيل الخطة؛ من خلال العديد من المسارات أبرزها المجاهرة بالأمن وضبط كل المخالفين للقانون.
وخلال الاجتماع تم إعلان عن اتفاق بشأن موعد انطلاق عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة وذلك عقب الاجتماع مباشرة، على أن تحيل نتائج عملها بشكل دوري لوزارة الداخلية.
ويُعد الاجتماع الذي حضره مدير أمن أجدابيا رئيس المنطقة الأمنية الرابعة العميد خالد البسطة، ومدير أمن أوجلة – أجخرة العقيد محمد عبد الجواد الدينالي، ومدير أمن الهلال النفطي – البريقة العقيد إيهاب بوخريص الكزة، ومدير أمن الواحات – جالو المقدم خالد العبار، وعميد بلدية أوجلة، ومدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز، هو الثاني من نوعه؛ بعد الاجتماع الذي استضافته مديرية أمن أجدابيا في 19 نوفمبر الماضي، والذي تقرر خلاله تنفيذ تعليمات معالي وزير الداخلية بشأن تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الرابعة.
كما حضر الاجتماع رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي الواحات، ومساعد مدير أمن أوجلة – أجخرة للشؤون العامة، ومدير فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات، إلى جانب عدد من الضباط المسؤولين بالمنطقة الرابعة.
والجدير بالذكر، أن المنطقة الأمنية الرابعة تضم مديريات أمن: أجدابيا، الهلال النفطي – البريقة، رأس لانوف، الواحات – جالو، أوجلة – أجخرة، تازربو، ربيانة، الكفرة، مختلف فروع الإدارات والمكاتب العامة بوزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية.
يُشار إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الرابعة؛ تهدف إلى تأمين المنطقة والطرق والمسالك والدروب والمسافرين عليها، ونشر رجال الأمن على طول التمركزات الأمنية الرابطة بينها. (وال – أوجلة) س س
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