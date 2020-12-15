اجتماع موسع للمنطقة الأمنية الرابعة والإعلان عن تشكيل غرفة أمنية مشتركة

أوجلة 15 ديسمبر 2020 (وال)- احتضنت مديرية أمن أوجلة – أجخرة الثلاثاء، اجتماعًا ضم مديري أمن المنطقة الأمنية الرابعة، ومختلف رؤساء فروع الأجهزة الأمنية والإدارات والمكاتب بوزارة الداخلية.

هذا وتم خلال الاجتماع متابعة تفعيل الخطة الغرفة الأمنية للرابعة التي تشكلت بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وتفعيل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة والتي تقع مقرها بمديرية أمن أجدابيا، لتسهيل عملية التواصل بين مكونات المنطقة الأمنية الرابعة، الأوضاع الأمنية والمشاكل التي تواجهها وآليات تفعيل الخطة؛ من خلال العديد من المسارات أبرزها المجاهرة بالأمن وضبط كل المخالفين للقانون.

وخلال الاجتماع تم إعلان عن اتفاق بشأن موعد انطلاق عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة وذلك عقب الاجتماع مباشرة، على أن تحيل نتائج عملها بشكل دوري لوزارة الداخلية.

ويُعد الاجتماع الذي حضره مدير أمن أجدابيا رئيس المنطقة الأمنية الرابعة العميد خالد البسطة، ومدير أمن أوجلة – أجخرة العقيد محمد عبد الجواد الدينالي، ومدير أمن الهلال النفطي – البريقة العقيد إيهاب بوخريص الكزة، ومدير أمن الواحات – جالو المقدم خالد العبار، وعميد بلدية أوجلة، ومدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز، هو الثاني من نوعه؛ بعد الاجتماع الذي استضافته مديرية أمن أجدابيا في 19 نوفمبر الماضي، والذي تقرر خلاله تنفيذ تعليمات معالي وزير الداخلية بشأن تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الرابعة.

كما حضر الاجتماع رئيس فرع جهاز الأمن الداخلي الواحات، ومساعد مدير أمن أوجلة – أجخرة للشؤون العامة، ومدير فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات، إلى جانب عدد من الضباط المسؤولين بالمنطقة الرابعة.

والجدير بالذكر، أن المنطقة الأمنية الرابعة تضم مديريات أمن: أجدابيا، الهلال النفطي – البريقة، رأس لانوف، الواحات – جالو، أوجلة – أجخرة، تازربو، ربيانة، الكفرة، مختلف فروع الإدارات والمكاتب العامة بوزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية.

يُشار إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الرابعة؛ تهدف إلى تأمين المنطقة والطرق والمسالك والدروب والمسافرين عليها، ونشر رجال الأمن على طول التمركزات الأمنية الرابطة بينها. (وال – أوجلة) س س

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