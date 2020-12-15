وليامز: العملية السياسية مستمرة ولا مجال لتمييع الاستحقاقات المتوافق عليها بخارطة الطريق

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الثلاثاء، عزمها تشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، مؤكدة إصرار البعثة على السير بعزم في هذه العملية.

وقالت وليامز خلال كلمتها بجلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقدة اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي: «لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق»، حسب بيان منشور على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموقع «فيسبوك»

وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة إن العملية السياسية مستمرة وخاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وأعلنت عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.

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