ويليامز: العملية السياسية في ليبيا مستمرة لتشكيل سلطة تنفيذية وإجراء الانتخابات في الـ24 ديسمبر 2021

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الثلاثاء، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عقدت اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لاطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية ولاطلاعهم أيضاً على خطط البعثة للمضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.

وأضافت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن ويليامز أكدت أن العملية السياسية الليبية مستمرة وخاصة في ما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وتابع البيان أن ويليامز أعلنت عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، مؤكدة أن البعثة مصرة على السير بعزم في هذه العملية وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق.

وأكد البيان عزم البعثة على تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.

وأوضح البيان أن ويليامز قالت إن القطار قد غادر المحطة بالنسبة إلى هذا المسار ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء، مؤكدة أن التوقعات عالية على المستوى الدولي لكن الأهم أنها عالية أيضاً لدى الشعب الليبي، مطالبة بعدم خذل الشعب الليبي، معربة عن تطلعها إلى المستقبل والعمل معا من أجل حل الأزمة الليبية.

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