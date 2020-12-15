وليامز «مبتهجة» بتطورات المسار الاقتصادي.. وتعلن عقد اجتماع للمصرف المركزي غدا

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الثلاثاء، عن «ابتهاجها بالمناقشات الجارية بالمسار الاقتصادي، والتي تتناول إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ جميع هذه الإصلاحات».

جاء ذلك خلال كلمة لوليامز في جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقدة اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، أشارت خلالها إلى تواجدها في جنيف مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومصر.

ولفتت إلى مشاركتها في رئاسة اجتماع يضم بعض أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، إضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة «الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة».

وقالت وليامز إن الاجتماع ينعقد في سياق «بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي، من بينها استئناف إنتاج النفط بشكل كامل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط، وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم غد».

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