رئيس الحكومة يتابع عمل وزارة الداخلية ويتسلم نتائج ترقية ضباط الشرطة

تسلم رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

الاجتماع تمت خلاله متابعة سير عمل مديريات الأمن وإدارات ومكاتب وأجهزة وزارة الداخلية، وأبرز احتياجاتها، كما ناقش آليات استئناف عمل الإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة.

وخلص الاجتماع إلى استئناف النشاط التدريبي بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية الاستشارية لاستقبال المستهدفين بالدورات المقبلة.

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