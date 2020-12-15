رئيس الحكومة يتابع عمل وزارة الداخلية ويتسلم نتائج ترقية ضباط الشرطة

تسلم رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم نتائج امتحانات ترقية الاستحقاق لضباط هيئة الشرطة، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.
الاجتماع تمت خلاله متابعة سير عمل مديريات الأمن وإدارات ومكاتب وأجهزة وزارة الداخلية، وأبرز احتياجاتها، كما ناقش آليات استئناف عمل الإدارة العامة للتدريب والمعهد العالي لضباط الشرطة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة.
وخلص الاجتماع إلى استئناف النشاط التدريبي بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية الاستشارية لاستقبال المستهدفين بالدورات المقبلة.
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