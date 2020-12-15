وليامز تقترح بدء المرحلة التمهيدية للحل الشامل يوم 21 ديسمبر الجاري

اقترحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن يتبنى أعضاء ملتقى الحوار السياسي «من خلال التزكية» تعديلا لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل ينص على أن تبدأ من يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقالت وليامز في كلمتها لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، خلال اجتماع افتراضي عقد عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ««نحتاج الآن أيضاً إلى التركيز على أمر مهم آخر ألا وهو تاريخ بدء المرحلة التمهيدية. إذ تنص خارطة الطريق في المادة الثالثة على أن المرحلة التمهيدية ستبدأ وقت الإعلان النهائي عن نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس في نوفمبر 2020. وكنا، وما زلنا، نسعى الى الانتهاء من النتائج على مدى الشهر الماضي إلا أن النتائج حتى الآن غير مكتملة».

ولذا اقترحت وليامز على أعضاء الملتقى أن يتبنوا «من خلال التزكية، تعديلاً لخارطة الطريق يشير إلى تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية في يوم إنشاء اللجنة القانونية» التي تنوي «عقد اجتماع لها في 21 ديسمبر».

ونوهت إلى أن البعثة ستجتمع مع أعضاء الملتقى مرة أخرى «عبر الاتصال المرئي يوم 21 ديسمبر» كما ستقوم «بعقد اجتماع مباشر للجنة بالحضور الشخصي بعد بداية العام الجديد مباشرة»، للعمل «على تحديد الاختصاصات والجداول الزمنية».

وتابعت: «سنقوم بعد ذلك -عند إنشاء اللجنة- بإخطار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رسميا،ً بصفتهما المؤسستين المعنيتين بمعالجة الترتيبات الدستورية، بهذا التعديل على خارطة الطريق وإنشاء اللجنة القانونية».

وقالت وليامز «إنني أقدم هذا الاقتراح بصفتي الوسيط وفي سبيل الدفع بهذه العملية إلى الأمام والتفكر في حقيقة أننا بحاجة إلى إنهاء عملنا بالكامل ولا يمكننا وضع أية عقبات أمام العملية الانتخابية حتى تأخذ مجراها».

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