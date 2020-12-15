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وصول سفن محملة بـ 6 آلاف طن خردة و4 أطنان إسمنت إلى ميناء طبرق البحري

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شهد ميناء طبرق البحري، اليوم الثلاثاء، وصول سفن مُحملة بالسكر والإسمنت وبواخر أخرى لشحن الخردة.

وبحسب منشور للشركة الليبية للموانئ، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت خلاله أن ميناء طبرق وصلت إليه السفينتين “ماناسا”، وب”رنسس آلاء”، التابعتين للوكيل الملاحي الحريقة كمبوت، وذلك لشحن حوالي 6 آلاف طن من الخردة، إضافة لوصول السفينة “سي كوين” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا” وعلى متنها 4251 طناً من الإسمنت.

وذكر المنشور أيضا أن إدارة الميناء تترقب وصول السفينة “ليول” التابعة للوكيل الملاحي “الحريقة كموت” وعلى متنها 500 طن من السكر.

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إسمنت سفن سكر ميناء طبرق البحري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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