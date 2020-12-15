مجلس الأمن يؤكد على ضرورة سحب المرتزقة وإيجاد آلية لمراقبة وقف لنار بقيادة ليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعا مجلس الأمن إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار مشددا على أهمية وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار ذات مصداقية وفعالة بقيادة ليبية.

وأعرب المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء عن تطلعه إلى تقرير شامل من الأمين العام حول مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأشار المجلس إلى أن العملية السياسية الناجحة ضرورية لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل، لافتا إلى التقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي حتى الآن ودعا إلى مضاعفة الجهود من قبل المشاركين.

وأقر أعضاء مجلس الأمن بالدور المهم للدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة.