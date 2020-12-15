ويليامز: لا تراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز الثلاثاء اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لإطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

ويليامز اطلعت أعضاء الملتقي أيضاً على خطط البعثة للمضي قدماً في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.

وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة خلال الاتصال على أن العملية السياسية مستمرة وخاصة في ما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وأيضا فيما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.

وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن عزمها القيام بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، منوهة بأن البعثة مصرة على السير بعزم في هذه العملية وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي تم التوافق عليها في خارطة الطريق بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا الثلاثاء.

ويليامز قالت إن البعثة تعتزم تشكيل لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية علاوة على نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع العام المقبل.

وتابعت إنني ملتزمة بالكامل وقد غادر القطار المحطة بالنسبة إلى هذا المسار، ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء فالتوقعات عالية على المستوى الدولي لكن الأهم أنها عالية أيضاً لدى الشعب الليبي دعونا لا نخذلهم لنكن أذكياء ومتطلعين إلى المستقبل ولنعمل معاً.