نائب رئيس مجلس الاستخبارات الأمريكي الأسبق : ليبيا بوابة بايدن لاستعادة المصداقية

النائبة السابقة لرئيس مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، إيلين ليبسون، أن ليبيا ستمثل بداية جيدة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً، جو بايدن لاستعادة مصداقية أمريكا في العالم.

و أوضحت مديرة قسم دراسات الأمن الدولي في جامعة جورج مايسن الأميركية، أن بايدن يؤمن بنظامٍ دوليّ أكثرَ تقليديةً تكون قيادة الولايات المتحدة فيه ذات قيمة ومحل تقدير، مشيرة إلى أن ليبيا تمثّلُ فرصةً لـ بايدن لمساعدة بلدٍ تدخلت فيه واشنطن عام 2011.

و أشارت لايبسون إلى ان انخراط واشنطن في ليبيا سيعتمد على من سيٌعيّنُ ليكون وزيرا للخارجية، مؤكدة أن بايدن لديه خبرةِ كبيرة في السياسة الخارجية بعد كل تلك السنوات في الكونغرس.

و من وجهة نظرها، يرى “بايدن” أن ليبيا مشكلة أوروبية، مستبعدة أي احتمال لتدخل عسكري أميركي في ليبيا، مشيرة إلى أن بايدن لن يتمكن من التأثير على أردوغان لإعادة التفكير في سياسته تجاه ليبيا.

و أضافت لايبسون أن أردوغان بات واثقٌا بأنه قادرٌ على فعل ما يريد، وأن الولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه، لكن بايدن؛ سيكون واضحًا جدًا في معارضة الدول الأجنبية التي تقدم مساعدات لأطراف النزاع في ليبيا، مشيرة إلى أن عدمَ الاستقرار في ليبيا كان إحدى المشكلات، التي أعطت تركيًا دورًا مبالغًا فيه.

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