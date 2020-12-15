تعليم الوفاق تعلن نسبة النجاح في الدور الثاني للتعليم الأساسي والثانوي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الثلاثاء أن نسبة النجاح للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019- 2020 بلغت نحو 78.9% .

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إن نسبة النجاح بين الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الثانوي بشقيها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2019- 2020 بلغت 73.79%.

وفي نوفمبر، أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة حيث جاءت النسبة بواقع 47.36% بالقسم العلمي و33.17% بالقسم الأدبي.