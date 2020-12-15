السيدة اليعقوبي: البعثة الأممية وضعت الشعب الليبي أمام خيارين كلاهما مُر

قالت عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس السيدة اليعقوبي اليوم الثلاثاء، إن هناك فئتين في الحوار السياسي، فئة تعمل على التغيير وخروج البلاد من الرمال المتحركة التي غرقت فيها بسبب فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وآخرى تعمل على إبقاء الوضع كما هو عليه وترميم المجلس الرئاسي الحالي وتنصيب رئيس وزراء متوافق عليه مع حفتر في الشرق،

وعلى الشعب إما دعم هذه الفئة أو تلك .. على حد قولها .

واعتبرت اليعقوبي، في تدوينة لها عبر حسابها بموقع ” تويتر”، أن الحديث عن فشل الحوار بمثابة إشاعة من قبل المعرقلين، مشيرة إلى أنه ترجمة لمخططهم .

وأوضحت اليعوقبي، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز صرحت بضرورة إيجاد حل عاجل في آلية إختيار الحكومة أو الذهاب إلى تكوين لجنة استشارية، مضيفة أنها لم تعلن عن فشل الحوار، واصفة الترويج لذلك بأنه حلم الجعان بالعيش .

وأكدت أن هناك تفسير لنتائج جلسة الحوار اليوم ، مفاده بقاء المجلس الرئاسي الحالي وحكومته، مؤكدا أن هذا عارٍ تماما من الصحة، لأن الضرب في الميت حرام .. على حد تعبيرها .

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