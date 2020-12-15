نائب السفير الألماني يزور بلدية بنغازي ويجري عدة لقاءات

زار نائب السفير الألماني في ليبيا ديفيد غوديش اليوم، بلدية بنغازي، والتقى المجلس التسييري للبلدية، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

اللقاء تم خلاله استعراض الدور الذي تقوم به ألمانيا من خلال الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال والبرامج، وكذلك الدعم عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

كما التقى نائب السفير الألماني عددا من النواب عن مدينة بنغازي، وشخصيات من المجتمع المدني في البلدية.

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