الولايات المتحدة تقدم أكثر من 25 مليون دولار لسرت خلال أربع سنوات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن الحكومة الأمريكية قدمت أكثر من 25 مليون دولار منذ العام 2016 من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجهود إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي المبكر في سرت لتعزيز هزيمة تنظيم داعش والبناء من أجل مستقبل سلمي وفقا لبيان أصدرته السفارة .

وأكدت السفارة في البيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سلمت لمدينة سرت الأسبوع الماضي معدات ثقيلة وشاحنات للمساعدة في إزالة الأنقاض وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه لسكان سرت.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به لإعادة إعمار ليبيا ككل والذي يكمّل جهود التهدئة وخفض التصعيد بين القوى المتصارعة والذي يجب أن يبدأ فورًا في وسط ليبيا.

وأضافت أنه بعد أربع سنوات من تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش ” الإرهابي تشيد السفارة بشجاعة والتزام أهل سرت وجميع الليبيين الذين قاتلوا وقدموا التضحيات الجسام لتخليص بلادهم من ويلات احتلال داعش” .

وأكدت أن الولايات المتحدة تواصل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم مدينة سرت على التعافي .