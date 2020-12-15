النعاس : البعثة تسعى لـ فرض إملاءاتها على أعضاء الحوار

قالت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية، الثلاثاء، أن البعثة الأممية تحاول إملاء أجندتها على المشاركين في منتدى الحوار ، مشيرة إلى أن إصرار البعثة على فرض أشخاصا بعينها سيؤدي إلى فشل الحوار أو عرقلة الوصول إلى حل للأزمة.

و أوضحت النعاس أن الأعضاء لا يرفضون خفض نسبة التصويت، بل يرفضون اقتران التخفيض لنسبة 75% بفرض 50%+ 1 من كل مجمع (مع النسبة الجديدة المخفضة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتبر محاولة من البعثة لإعطاء حق للمجمع برفض المرشح منه، في حال لم يتحصل على 50%+ 1 حتى وإن حقق 60% أو أكثر من إجمالي مجموعة الحوار.

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