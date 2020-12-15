بحضور ممثل عن “الخارجية”.. نائب السفير الألماني في ليبيا يبحث ملف دعم المشاريع والبرامج في بنغازي

زار نائب السفير الألماني في ليبيا ديفيد غوديش، اليوم الثلاثاء، بلدية بنغازي، حيث التقى المجلس التسييري للبلدية، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به ألمانيا من خلال الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بدعم العديد من المشاريع والأعمال والبرامج، وكذلك الدعم عن طريق منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا.

والتقى نائب السفير الألماني عددا من النواب عن مدينة بنغازي، وشخصيات من المجتمع المدني في البلدية.

ومن جانبه كان قد علق السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» قائلا: “صباح الخير يا بنغازي يقوم فريق السفارة بالزيارة اليوم، لعقد اجتماعات مع شركاء سياسيين واقتصاديين وشركاء من المجتمع المدني”.

وكان أوفتشا، قد رحب مطلع الشهر الجاري، بدعوة الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للبعثة الأممية إلى ليبيا؛ إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال وقتها في تغريدة له بموقع “تويتر”: “نرحب وندعم هذه الدعوة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة الاقتصادية”، مؤكدًا على “أهمية قيام القادة الليبيين بمعالجة المهمة بشكل مشترك”.

وختم السفير الألماني تغريته قائلًا إن “استقرار واتحاد الاقتصاد الليبي سيفتح الباب للتجارة والازدهار والتبادل لصالح كل الليبيين”.