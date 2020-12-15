الزايدي يعلق دور البعثات الأممية وتغيير المبعوثين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

علق الكاتب الصحفي مصطفى الزايدي على دور البعثة الأممية في ليبيا وعلى التغيير المستمر للمبعوثين دون تحقيق أي تقدّم في الأزمة الليبية.

وقال الزايدي في تدوينة له على فيسبوك عنونها بـ”في الحكاية !! من استيفاني الى مالدينوف” …”يمشي الجافل ويجي الغافل !! وتستمر حكاية ام بسيسي الشعبية !! والذي يمل يعطي الإبل !! وهاكم الحكاية …حوار في الحوار ، وحوار حول إختيار من يحضر الحوار ، وحوار في اليات الحوار ، وحوار في تقييم واختيار اليات الحوار ، وحوار حول مكان وساعة انطلاق الحوار ، وحوار حول أليات القرار ، وحوار حول التصويت على أليات القرار ، وتصويت على أليات التصويت ، وتصويت على نسبة التصويت ، !! وعند التصويت أتضح ان النصاب من النصّابين لم يتحقق!!”

وأضاف الزايدي إن المشرفين على مسارات الأزمة “عادوا الى خيار اللجان !!…. فبعد لجان المركز حول الحوار ، ولجان تقييم خيارات الحوار ، ولجان للحوار حول مخرجات لجان التقييم ، ولجان لتحديد المواقع السيادية ، ولجان للحوار حول اليات توزيع المواقع السيادية ، ولجان لتحديد اليات تسمية المناصب السيادية ، ولجان للتوفيق بين المترشحين للمواقع السيادية !!”.

وأضاف الكاتب الليبي أنه “بعد مضي ثلاتة سنوات باليوم والساعة منذ إطلاق فكرة الحوار في المؤتمر الغساني الجامع ! …. تمخض الحوار مع سويعات مغادرة استيفاني الأخيرة على تشكيل لجنة استشارية لايجاد حل لموضوع التصويت على اختيار آلية السلطة التنفيذية (ان توافقوا).

وعلق الزايدي عن حوار البعثة قائلا إنه تمخض “فولد لجنة مشوهة !! الم نقل لكم مرارا ان هدف بعثة الامم المتحدة ادامة الأزمة وادارتها وليس حلها”… وستذهب “ستيفاني في سبيل حالها ويأتي البلغاري اليهودي نيكولاي مالدينوف”.. واستعدوا لمسلسل جديد ، على طريقة المسلسلات المكسيكية او التركية”.