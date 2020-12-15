وسط خطوات احترازية .. مراقب تعليم طبرق يعلن انطلق العام الدراسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مراقب تعليم طبرق سالم جواد سليمان أنطلق العام الدراسي بمدينة طبرق في بعض المدارس والبقية في انتظار المواد المطلوبة من وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

سليمان قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه وصلنا عدد قليل من أجهزة قياس الحرارة والمعقمات، وننتظر في الزيادة من وزارة الصحة .

وتابع أن هناك بعض المدارس المغلقة تطالب بمواد احترازية لمكافحة وباء كورونا والبعض الأخر المدرسين يطالبون بزيادة مرتباتهم ويواصلون الاعتصام .

وأوضح أنه يوجد لدينا 108 مدرسة عامة، و 55 مدرسة خاصة، تحت إشراف مراقبة التعليم في نطاق بلدية طبرق من كمبوت وشماس شرقاً إلى عين الغزالة غرباً، موضحًا أن عدد المعلمين 12 ألف معلم وعدد 48 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن الكتاب المدرسي وصل منه 75٪ وطالبنا بعدد 1500 درج .