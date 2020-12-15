الخرطوم : الدعم السريع منع مئات المرتزقة من دخول ليبيا

أكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع في السودان جمعة آدم، الثلاثاء، أن القوات أوقفت مئات الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا للقتال لصالح أحد الأطراف المتنازعة هناك بينهم أجانب، خلال العام 2020.

و أوضح آدم، أن قوات الدعم السريع تمكنت من توقيف 576 شخصا، منهم 243 شخصا في كل من الفاشر ونيالا والجنينة تم توقيفهم في فبراير الماضي 2020، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مع أطراف النزاع مقابل 20 ألف جنيه شهريا.

وأشار آدم، إلى ضبط 122 شخصا في شمال دارفور، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة، وذلك في يونيو، مبينًا إنه جرى محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ بالسجن لمدة 6 أشهر.

وكشف جمعة عن توقيف 160 شخصا بينهم سوريون، في يوليو 2020، في ولاية شمال دارفور أثناء توجههم إلى ليبيا، كما ضبطت في سبتمبر 41 شخصا في ولاية غرب دارفور بينهم 4 أطفال.

وكشف المتحدث عن توصلهم إلى الشخص الذي قام بتزوير خطاب رسمي، يزعم فيه إرسال قوات الدعم السريع 1200 من عناصر للقتال في ليبيا، موضحًا أنه يقيم خارج البلاد، حيث قُيّدت ضده إجراءات قانونية.

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