اجتماع جنيف: توصيات لتوحيد سعر الصرف والميزانية الوطنية والترحيب بخطة «المركزي» لمعالجة الأزمة المصرفية

قالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن المشاركين في اجتماع جنيف لتنسيق السياسة الاقتصادية الوطنية وضعوا «توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد. مرحبين بخطة المصرف المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد».

ولم يحدد البيان الصادر عن البعثة الأممية تفاصيل توصيات توحيد سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه إلى «تحديد خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية. ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19».

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، والرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومصر، اجتماعاً لممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية الإثنين والثلاثاء في جنيف «لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي»، حسب البعثة الأممية.

وضم الاجتماع الرامي إلى تنسيق السياسة الاقتصادية الوطنية ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين. كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي

وحسب البيان «رحب المشاركون بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر». ونقلت البعثة عن المشاركين تعهدهم بالعمل «بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد»، مشيرين إلى «أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة ».

واتفق المشاركون على «اللقاء مرة أخرى في شهر يناير لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين».

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