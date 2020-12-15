«الثني» يتابع سير العمل بمستشفى سلوق القروي وحجم الخدمات التي يقدمها

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، مساء الثلاثاء، رفقة مستشاريه للشؤون الطبية، جولة ميدانية لمستشفى سلوق القروي وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجاته.

وتضم اللجنة الاستشارية الطبية، لرئيس الحكومة، الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.

وتجول “الثني” داخل أروقة وأقسام مستشفى سلوق القروي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى لسكان بلدية سلوق والمناطق المجاورة، إضافة إلى أبرز الاجتياجات التي يتطلبها العمل.

وشدد “الثني” على ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري عمل المستشفى، متعهدا بتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها العمل وذلك ليستمر المستشفى في تقديم خدماته لكافة سكان البلدية والمناطق المجاورة بالشكل المطلوب.