«الثني» يتابع سير العمل بمستشفى سلوق القروي وحجم الخدمات التي يقدمها

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، مساء الثلاثاء، رفقة مستشاريه للشؤون الطبية، جولة ميدانية لمستشفى سلوق القروي وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجاته.
وتضم اللجنة الاستشارية الطبية، لرئيس الحكومة، الدكتور نوري شمبش، والدكتور عبدالله الطبال، والدكتور فتحي البركي.
وتجول “الثني” داخل أروقة وأقسام مستشفى سلوق القروي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى لسكان بلدية سلوق والمناطق المجاورة، إضافة إلى أبرز الاجتياجات التي يتطلبها العمل.
وشدد “الثني” على ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري عمل المستشفى، متعهدا بتوفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها العمل وذلك ليستمر المستشفى في تقديم خدماته لكافة سكان البلدية والمناطق المجاورة بالشكل المطلوب.
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