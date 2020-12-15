اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا يناير المقبل

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، عقدت إلى جانب الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر، اجتماعاً لممثلي المؤسسات الاقتصادية الليبية يومي 14 و 15 ديسمبر في جنيف لوضع إصلاحات اقتصادية حاسمة واستعادة ثقة الجمهور في إدارة الاقتصاد الليبي.

وأضافت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الاجتماع الرامي إلى تنسيق السياسة الاقتصادية الوطنية ضم ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي.

وتابع البيان أن المشاركين اتفقوا على أنه لا يمكن الاستمرار على الوضع الاقتصادي الحالي، مطالبين المؤسسات الليبية باتخاذ خطوات نحو توحيد المهام والعمل بشفافية وإثبات قدرتها على تلبية احتياجات الناس بفعالية.

وأكد البيان أن المشاركين رحبوا بالإعلان عن استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر.

وأشار البيان إلى أن المشاركين وضعوا توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد، معربين عن ترحيبهم بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في البلاد.

وأوضح البيان أن المشاركين حددوا خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية منها توحيد وترشيد رواتب القطاع العام وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة فيروس كورونا.

وشدد البيان على أن المشاركين سيعملون على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد، لافتين إلى أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط

وأكد البيان على أن المشاركين اتفقوا على اللقاء مرة أخرى يناير المقبل لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24