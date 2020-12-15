انقطاع الكهرباء … أزمة مزمنة لا أمل في حلها

سريعا عادت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم المدن الليبية، بعد استقرار الشبكة لأسابيع، الأمر الذي بررته الشركة العامة للكهرباء بتواصل أعمال سرقة أسلاك الضغط العالٍي و المنخفض و الكوابل النحاسية بشكل شبه يومي، مطالبة بحماية مكونات الشبكة من العبث الذي يزيد من معاناة المواطنين.

إضافة إلى السرقة ، تتعرض الشبكات الكهربائية لعمليات تخريبية، من المليشيات المسلحة والضغط على مسؤولي التوزيع لمنح الأفضلية للأحياء التي يسيطرون عليها ، فيما عجزت الحكومات المتناحرة عن مواجهة نفوذ الجماعات المسلحة المنتشرة في ليبيا.

و تعاني معظم مدن ليبيا، خصوصاً طرابلس من انقطاع يومي للكهرباء، حيث يلامس العجز في توليد الطاقة 2500 ميغاواط يومياً، بينما لا يتخطى الإنتاج الحالي 5 آلاف ميغاواط يومياً ، فيما يبلغ إجمالي قيمة عقود مشروعات تنفيذ محطات للكهرباء المتوقفة في ليبيا 7 مليارات دينار (خمسة مليارات دولار)، فيما تخطت الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية 1.5 مليار دولار. وتسببت الحرب التي جرت العام الماضي على تخوم طرابلس، في خسائر مالية طالت مكونات الشبكة الكهربائية تقدر بنحو 100 مليون دولار، بما في ذلك إلحاق الدمار بشبكات الكهرباء.

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