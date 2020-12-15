باشاآغا يحقق ” أول هدف ” من صفقة الإفراج عن الروس والثاني مرهون بحوار تونس

ليبيا -وأخيرًا ، تحصل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا على فرصة لأول زيارة رسمية له إلى موسكو عقب دعوة تلقاها الثلاثاء من المبعوث الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط ” ميخائيل بوغدانوف ” عقب صفقة الإفراج عن المحتجزين الروس على أم تكون الزيارة في مطلع يناير 2021 .

وكانت المرصد قد نشرت تقريرًا في 11 ديسمبر الجاري ، نقلت فيه عن مصادر سياسية ودبلوماسية وأمنية ليبية وعربية وروسية جانبًا من تفاصيل صفقة من يسمونهم في أوساط الوفاق بـ ” الجواسيس الروس ” مقابل أن يتحصل باشاآغا على دعم موسكو لطموحاته السياسية الشخصية وزيارتها ، والزيارة في حد ذاتها هي أول هدف يتحقق بالنسبة لباشاآغا من الصفقة.

ويأمل باشاآغا في دعم موسكو لترشحه للحكومة الجديدة عبر ملتقى الحوار ، إلا أن الملتقى قد تعثر ولايبدوا أن شيءً سينتج عنه وبالتالي لن يكون هناك أي مستفيد من صفقة ” الإفراج ” سوى الروس أنفسهم أما الدعوة لزيارة موسكو فهي تحصيل حاصل وتنفيذ إلتزام أدبي كان قد وُعده به الروس في حال نفذ باشاآغا وعده وأفرج عن مواطنيهم المحتجزين ، وفقًا لأحد المصادر ذاتها .

نص التقرير المنشور بتاريخ 11 ديسمبر 2020

خاص | من #طرابلس إلى #سان_بطرسبرغ عبر #بنغازي .. التفاصيل الكاملة لصفقة إطلاق سراح الروس. #ليبيا #المرصد https://t.co/K5RIGVXvob — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 10, 2020

أصدر مكتب النائب العام في طرابلس أمرًا بالإفراج عن المحتجزين الروس في طرابلس بعد 21 شهرًا من الإعتقال بزعم ” محاولة التأثير على الإنتخابات لصالح سيف الإسلام القذافي ” وقد غادروا طرابلس فعلاً نحو وجهة أخيرة ستكون سان بطرسبيرغ الروسية .

وبحسب أمر الإفراج الصادر بتاريخ الأربعاء 9 ديسمبر ، فقد قضى أيضًا بإبعاد الباحثان الروسيين ” ماكسيم شوغالي و سامر سعيفان ” عن ليبيا ، أي السماح لهما بالعودة إلى ديارهما أو الوجهة التي يختارانها .

ومن جهتها أكدت وكالة سبوتنيك الروسية الخبر نقلًا عن مسؤول روسي رفيع قال ” مواطنينا في طريق العودة إلى الوطن ” فيما نشرت ليبيا الأحرار صورًا لهم وهم يحملون لوحة دعائية مكتوب عليها ” عام على العدوان على طرابلس ” في رسالة موجهة لأنصار الوفاق والمجموعات المسلحة تزعم أن هؤلاء المعتقلين قد أُفرج عنهم بإذلال ، بينما الحقيقة تشير لعكس ذلك فيما لايزال مواطنان يحملان الجنسية الليبية رهن الإعتقال .

ونُقل الروس على متن طائرة خاصة قادمة من بنغازي عبر ترانزيت في مالطا وحطت في معيتيقة ونقلتهم إلى بنغازي لإجراء فحص كورونا والراحة ثم السفر مجددًا إلى روسيا وقد نقلتهم طائرة أخرى بعد الفحص إلى وجهتهم الأخيرة .

ومن بنغازي حطت طائرة تابعة للقوات الفضائية الروسية لنقلهم فيما كانت طائرة مسيرة أمريكية من طراز ” آر كيو 4 “ أقلعت من سيغونيلا الإيطالية تحوم مقابل سواحل شرق ليبيا وتتابع عملية الإفراج عن الروس ووصولهم الى الشرق بعد أن تورطت واشنطن نفسها في اعتقالهم من منطقة الظهرة في طرابلس .

تفاصيل الصفقة

وفي السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسي أجنبي وآخر سياسي ليبي لـ المرصد عن وساطة تركية أفضت للإفراج عن الروس ، مقابل دعم موسكو لترشح فتحي باشاآغا للحكومة الجديدة في الحوار ودعوته لزيارة موسكو كمكافأة على ذلك إذ رفضت دعوته منذ توليه مهامه بسبب ارتباطه بقضية حجز الروس وارتباطه بجماعات مشبوهة .

انا رجب المقرحي

في صيف عام 2019 حبسوني في حبس معيتيقة، تعرضت للعنف الجسدي و عذبوني كل الفترة الي قعدتها في الحبس

سببولي عاهة دائمة، النذل فتحي علي باشاغا شخصيا قلع لي عيني بالكاشيك#ليبيا#طرابلس — رجب المقرحي (@Eben_Libya1) June 1, 2020

وفي مارس الماضي كشف مصدر روسي لـ المرصد عن ارتباط باشاآغا باعتقال الروس في مارس 2019 بناءً على ما قال انها ” وشاية أمريكية ” مؤكدًا خضوعهم للتحقيق على يد محققين أمريكيين في معيتيقة فيما تعرض أحد المتهمين الليبين لفقئ عينه خلال التحقيق وفقًا لما أدلى به بنفس بعد الإفراج عنه .

فيديو | المواطن رجب فضيل يروي ملابسات الواقعة التي تقدم بها بشكوى قضائية رسمية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ونصها : " تعذيبه وفقء عينه بواسطة ملعقة على يد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا شخصيًا " صيف سنة 2019 . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/0Na3OPuM7m — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 1, 2020

ثمن تذكرة العبور

نهاية نوفمبر الماضي زار باشاآغا فرنسا بعد أيام من انطلاق الحوار في تونس بتاريخ 15 من الشهر ذاته قبل ان يتعثر الحوار ، وقد طرح بدوره مسألة ترشحه وطلب حشد الدعم الفرنسي وفقًا للتقارير الفرنسية ذاتها ، وبعدها زار موسكو بأمر من باشاآغا كل من مصطفى قدور آمر النواصي وشخص إسمه أحمد محارب يدعي أنه من قيادات النظام السابق ( لا صفة له في السابق ) وقد تحدثوا مع الروس عن تفاصيل الصفقة ، وجدير بالذكر أن العلاقة بين قدور وباشاآغا قد تحسنت بعد عامين من التوتر فيما لم يتمكن باشاآغا من زيارة موسكو طيلة هذه السنوات .

ومابين 15/17 أكتوبر زارت المبعوثة ” ستيفاني ويليامز ” موسكو وقابلت المسؤولين هناك عن الملف الليبي ، وبحسب نفس المصادر الروسية التي تتحدث للمرصد ، فقد أكد الروس للمبعوثة أن ما أسموها ” أي محاولة للإلتفاف على خيارات الليبيين ستُقابل بڤيتو روسي في مجلس الأمن ” .

وليامز ولافروف يتّفقان على ضرورة تنسيق الجهود لدعم مسارات الحوار الليبي- الليبي. #ليبيا #المرصد https://t.co/YTVbydIU05 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 17, 2020

وفي السياق نفسه ، لمس أعضاء في ملتقى الحوار السياسي تلميحات حذرة من قبل البعثة تفيد بما نصه ” اختاروا الحكومة ، أو سنختارها نحن ونتوجه بها لمجلس الأمن لنيل قرار أممي يشرعنها على غرار حكومة السراج واتفاق الصخيرات ” وفي الحالتين تحتاج البعثة إلى قرار أممي يعتمد الحكومة على غرار القرارات 2323 لسنة 2016 والقرار الذي وُصف بالكارثي رقم .2238 لسنة 2015 وقد أطلق الأخير يد حكومة الوفاق دون حسيب أو رقيب تحت شعار الشرعية الدولية.

وطيلة سنوات قبل حتى توليها مهام تسيير البعثة عندما كانت مسؤولة عن القسم السياسي ارتبط اسم ويليامز في الأوساط الليبية بدعم أعمى لباشاآغا أوصله إلى ترشيح نفسه لرئاسة حكومة حوار تونس في صفقة تقضي بالمقابل لوصول عقيلة صالح إلى رئاسة المجلس الرئاسي المرتقب .

وبذلك وان صحت التسريبات فستكون صفقة إطلاق الروس عبارة ضمان صوت روسي في مجلس الأمن يضمن لباشاآغا مروره في كل الأحوال كرئيس للحكومة سواءً إذا نتج اسمه من خلال توافق ملتقى الحوار أو من قبل البعثة كخيار أخير في حال فشل الملتقى فيما يبقى خيار مرور إسم عقيلة صالح رهينًا لآلية الترشيح .

المرصد – خاص

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