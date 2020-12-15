ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية بالخمس

قام مفتشو مكتب الرقابة الداخلية فرع الخمس، أمس الثلاثاء، بجولة تفتشية داخل البلدية رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي سوق الخميس، واستهدفت الجولة عدداً من محال بيع المواد الغذائية .

وضبط المفتشون من خلال الجولة عدة مخالفات تمثلت في العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وجود مواد غذائية بها ألوان محظورة ، إضافة إلى عدم وجود تراخيص، ليتم إعطاء الملاحظات و التنبيه على ضرورة التقيد بها والالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل جهاز الحرس البلدي .

وتأتي هذه الجولة ضمن الحملة الوطنية للأمن الغدائي والدوائي.

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