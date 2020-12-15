كندير: كلية الإعلام بطرابلس تستحدث المختبر العلمي الأول من نوعه في المنطقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

أعلن عميد كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس ( الفاتح سابقا)د.عبدالكريم كندير أن الكلية استكملت التزاماتها العلمية والإدارية مع مكتب التعاون الدولي للجامعة بخصوص الإعداد لتأسيس مختبر الدراسات العليا بالكلية لتهيئة الظروف المثالية لطلاب الدراسات العليا بأقسام الكلية ويتضمن المشروع مختبر ماجستير الوسائط المتعددة للإعلام

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وبين كندير في تدوينة له بموقغ “فيسبوك” بعنوان “مختبر علمي الأول من نوعه في شمال افريقيا” أن الجامعة أوفت بالتزاماتها من خلال التعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ البنية التحتية وتجهيز قاعتي مختبر الدراسات العليا بالكلية مشيرا لبدء العمل الفعلي.

وأشار كندير إلى أنهم في انتظار وصول الأجهزة الالكترونية اللازمة وهي مساهمة الاتحاد الاوربي في هذا المشروع الرائد في ليبيا وعلى مستوى شمال افريقيا.

ولفت كندير إلى أنه وفي إطار الاستعداد للإعلان الرسمي عن الافتتاح تم عقد اجتماع تقابلي بين الكلية وإدارة مكتب التعاون الدولي بالجامعة مقدما الشكر لكل من أ. د. نبيل النطاح رئيس جامعة طرابلس، أ. د. عادل ضياف مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة وإدارة مكتب التعاون وفريق العمل بالكلية الذي أبلى بلاء حسن في سبيل أن يرى هذا المشروع النور.