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بويصير يتوقع ظهور الكائنات الفضائية ونزولها إلى الأرض خلال 2021

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توقع المحلل السياسي والمستشار السياسي المنشق عن القيادة العامة للقوات المسلحة ” محمد بويصير ” ظهور كائنات فضائية في عام 2021 كأحد أول توقعاته لهذا العام  .

وقال بويصير في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الثلاثاء : ” ربما يتم تأكيد وجود كائنات أخرى فى الكون، ربما أكثر تقدما منا – أي البشر – حيث ستصل لنا قبل أن نصل لها ” ، في إشارة للكائنات الفضائية التي تذكرها الأفلام والقصص والأبحاث .

وعن كيف وأين تعيش هذه الكائنات ، رجح بويصير بأنها ” تعيش فى وسط غازى مختلف عن ثلاثية الهيدروجين الاكسجين والكربون الذى نعيش فيه نحن البشر ” .

وإلى أبعد من ذلك ، ذهب بويصير بالقول : ”  أن أول لقاء او تصادم معها – هذه الكائنات – سيحدث خلال العام 2021 ، وليحدث بعد ذلك انقلاب فى ثقافة البشر ” .

وفي 8 ديسمبر الجاري ، أثار رئيس أمن الفضاء الإسرائيلي السابق، حاييم إشيد سخرية واسعة منه بقوله : ”  إن الكائنات الفضائية موجودة والرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلم ذلك”.

ونقل موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي عن حاييم إشيد، الرئيس السابق لمديرية الفضاء بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قوله:

“الأجسام الطائرة المجهولة طلبت عدم إفشاء خبر تواجدها على اعتبار أن البشرية ليست جاهزة بعد لهذا الأمر”، إذ يرى بويصير أيضًا ذلك ويعتبر أن الأمر سيكون إنقلابًا في ثقافة البشر .

وأضاف المسؤول الإسرائيلي السابق في تصريحاته المثيرة للجدل والتندر : “الفضائيون موجودون ولديهم فضول مماثل بشأن الإنسانية ويسعون لفهم نسيج الكون”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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