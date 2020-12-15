امغيب: يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات أردوغان لتمديد عمل قواته في ليبيا

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، الثلاثاء، إن التصعيد التركي لم يتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الطائرات التركية التي تجلب المرتزقة لا زالت تهبط في المطارات الليبية.

وأضاف امغيب في تصريحات صحفية، أنه يجب على الليبيين أن يتكاتفوا لردع التدخلات الخارجية وعلى رأسها تركيا، واصفا المرحلة الحالية بـ”الخطيرة والمفصلية” التي تتطلب توحد الشعب مع مجلس النواب، في وجه مطالبات الرئيس التركي بتمديد عمل قواته في ليبيا والتي تهدف للسيطرة على النفط وموارد الليبيين.

ودعا امغيب البعثة الأممية لاتخاذ موقف واضح من التدخل والتصعيد التركي، الذي يؤثر سلبا على المسارات القائمة برعايتها.

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