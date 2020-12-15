ليبيا الان

الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة الرابعة تُباشر عملها في نطاق اختصاص مديرية أمن أوجلة – أجخرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أوجلة 16 ديسمبر 2020 (وال)- باشرت الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة الرابعة ليل الثلاثاء، عملها بحضور وإشراف رئيس المنطقة الأمنية الرابعة العميد خالد عبد العزيز البسطة، في نطاق اختصاص مديرية الأمن أوجلة – أجخرة صحبة مديرها العقيد محمد عبد الجواد الدينالي.

هذا وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، للمنطقة الأمنية الرابعة بمباشرة انطلاق مسار المجاهرة بالأمن في الخطة. (وال- أوجلة) ر ت

 

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك