الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة الرابعة تُباشر عملها في نطاق اختصاص مديرية أمن أوجلة – أجخرة

أوجلة 16 ديسمبر 2020 (وال)- باشرت الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للمنطقة الرابعة ليل الثلاثاء، عملها بحضور وإشراف رئيس المنطقة الأمنية الرابعة العميد خالد عبد العزيز البسطة، في نطاق اختصاص مديرية الأمن أوجلة – أجخرة صحبة مديرها العقيد محمد عبد الجواد الدينالي.

هذا وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، للمنطقة الأمنية الرابعة بمباشرة انطلاق مسار المجاهرة بالأمن في الخطة. (وال- أوجلة) ر ت

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