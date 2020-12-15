مجلس الأمن الدولي يدعو لإخراج جميع المرتزقة من ليبيا

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار ذات مصداقية وفعالة بقيادة ليبية.

وأعرب المجلس في بيان نشرته البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الإلكتروني، عن تطلعه إلى تقرير شامل من الأمين العام حول مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

و أضاف البيان، أن العملية السياسية الناجحة ضرورية لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل، مشيرين إلى التقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي حتى الآن، ودعوا إلى مضاعفة الجهود من قبل المشاركين.

وأقر أعضاء مجلس الأمن بالدور المهم للدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة.

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