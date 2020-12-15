مراجعة مشروعات الإسكان في الجنوب الغربي

التقى الدكتور “بشير مصباح” رئيس هيئة الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة، مع رؤوساء المجالس التسييرية لعدد من بلديات مدن الجنوب الغربي، غات وتراغن ومرزق والقطرون.

وتمحور اللقاء على الاطلاع على مشروعات الإسكان والمرافق بالبلديات ومتابعة الإجراءات المتخدة من قبل منسقي قطاع الإسكان والمرافق بتراخيص البناء وحماية المخططات العامة من التعدي.

وأكد رئيس هيئة الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية خلال اللقاء على ضرورة التعاون مع منسقي القطاع بالبلديات لأجل وضع الخطط المحكمة لحلحلة كافة المختنقات.

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