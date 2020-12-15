مدير الليبية للاستثمار يستجدي لجنة العقوبات الدولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 December, 2020

عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني وأعضاء من البعثة.

‏‎ويأتي الاجتماع الذي عقد عن بعد بدعوة من اللجنة الدولية لمناقشة آثار التجميد على بعض من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتقرير الذي أعدته شركة ديلويت نيابة عن المؤسسة.

‏‎واستعرض رئيس المؤسسة التقدم المحرز في إستراتيجية المؤسسة للتحول الشامل نحو الحوكمة في العام 2020، مؤكدا أنها لا تسعى لرفع التجميد وإنما إلى إجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد بما يكفل الحفاظ على الأصول المجمدة.

ووعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللجنة بالعودة في العام المقبل لإطلاعهم على المزيد من التقدم المحرز في استراتيجية المؤسسة للتحول والخيارات العملية لحلحلة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة جراء طول أمد التجميد على أصولها وتطبيق نظام التجميد بشكله القائم.

واعتبر مراقبون ما قام به رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بمطالبة لجنة العقوبات باجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد بدل رفعها نهائيا بمثابة استجداء للجنة الدولية وليس مطالبة بحقوق أصيلة للمؤسسة التي يترأسها.