العباني : “طبخة” وليامز مع الإخوان لن تنجح

قال عضو مجلس النواب النائب محمد العباني، إن ما وصفه بـ طبخة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ولياميز لن تنجح، مشيراً لوجود متناقضات داخل أعضاء لجنة الحوار السياسي الذين همهم مصالحهم الشخصية وحماية امتيازاتهم المتناقضة.

وأكد العباني، في تصريحات صحفية، أن جماعة الإخوان تتصارع على المغانم و تقاسم النفوذ، موضحاً أن تيار الإسلام السياسي، وفي مقدمته الإخوان الخاسر الأكبر في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة بعد فرض رؤية البعثة الأممية للحل بعيداً عن إرادة الشعب الليبي، مضيفاً أن هذا العمل الذي استبعد إرادة الشعب واستعاض عنها بإرادة وليامز فشل قبل أن يبدأ.

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