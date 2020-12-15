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العباني : “طبخة” وليامز مع الإخوان لن تنجح

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب النائب محمد العباني، إن ما وصفه بـ طبخة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ولياميز لن تنجح، مشيراً لوجود متناقضات داخل أعضاء لجنة الحوار السياسي الذين همهم مصالحهم الشخصية وحماية امتيازاتهم المتناقضة.

وأكد العباني، في تصريحات صحفية، أن جماعة الإخوان تتصارع على المغانم و تقاسم النفوذ، موضحاً أن تيار الإسلام السياسي، وفي مقدمته الإخوان الخاسر الأكبر في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة بعد فرض رؤية البعثة الأممية للحل بعيداً عن إرادة الشعب الليبي، مضيفاً أن هذا العمل الذي استبعد إرادة الشعب واستعاض عنها بإرادة وليامز فشل قبل أن يبدأ.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • الاخوان معول هدم للاوطان يستغله اعداء المجتمعات الاسلامية ووجدوا ضالتهم فى شياطين ترفع شعارات اسلامية وبالمناسبة لا يوجد شئ اسمه اسلام سياسى بل افلاس سياسى فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولايجوز التحزب على اساس دينى لمخالفة ذلك لايات قرآنية تنهى عن ذلك فالمجتمع الاسلامى بطبيعته ملتزم بالثوابت الاسلامية اما الاجتهادات فنختار منها ما نقتنع بانه الصحيح ولا شأن لى بمن يطبق اجتهاد اخر لايضر المجتمع فالاسلام دينا قيما وعلى الجميع ان يلتزم بها من صدق وامانه وتسامح فكيف نطلق على من يفعل عكس ذلك من كذب وخيانة وغدر وسفك دماء وافساد فى الارض نسميهم اسلام سياسى من يقول ذلك يشترك فى الاساءة للاسلام فالدين المعاملة

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  • وسبب انحراف الدواعش هو الجهل بابسط مبادئ الاسلام فيقولون ان اية يسمونها اية السيف نسخت الايات الاخرى فى القرآن وهو مانهى عنه القرآن الكريم عن المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين اة اعضاء يأخذون بعضها ويتركون الاخر خاصة المتشابه منها ابتغاء الفتنة .والاية التى يسموها اية السيف هى اية رحمة لان رسالة الاسلام رحمة للعالمين ولو فهموا الاية الكريمة لوجدوا فى اخرها دعوة لدفع الجزية مما يعنى حرية العقيدة رغم انهم هزموا فى القتال ضد المسلمين هم من قاموا به لان الله قال قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فان الله لايحب المعتدين .والجزية مبلغ صغير بالمقارنة بما يدفعه المسلم من زكاة وفى النهاية يعود المال بالنفع على الجميع فى صورة خدمات فاى سيف هذا انه سيف الحق لايقتل الا المعتدين ولايعتدى على احد عكس ما يفعله الدواعش لتشويه صورة الاسلام السمح

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