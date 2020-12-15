بعد مشاجرة علي فتاة.. يقتل شقيقه و يدعي أنه انتحر

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي اغلاق قضية وفاة شاب تبين خلال التحقيقات أن شقيقة هو قاتله بسبب مشاجرة بينهما حول فتاة وهما في حالة سكر.

وحسب بيان صادر عن الإدارة فقد «بدأت التفاصيل الأولى للقضية بعد ورود محضر جمع استدلال للإدارة العامة للبحث الجنائي محول من النيابة العامة مفتروح بمعرفة مركز شرطة النواقية يتضمن واقعة وفاة شخص يدعي (ف.ع ) من مواليد العام ١٩٩٧ بعيار ناري»، و«تضمن المحضر التحقيقات الأولية في الواقعة و التي بينها الاستدلال مع من اسعف المتوفي و هو شقيقه و يدعي (ر. ع) من مواليد العام ١٩٩٤».

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وفق تحقيقات القضية، فإن شقيق المتوفي ادعى أن المدني عليه انتحر بإطلاق الرصاص علي نفسه مستخدما بندقية قبل ان يقوم هو بإسعافه للمستشفى . لكن الاستجواب مع الجاني كشف أن مشكلة وقعت مع شقيقه أثناء قيامهما بشرب الخمر، و كانت المشكلة حول فتاة تدعي (ف).

وأشار الجاني إلي ان المجني عليه أطلق عيارا ناريا من بندقية قرب الجاني، فركل الأخير شقيقه برجلة علي صدره، وبعد سقوط المجني عليه التقط الجاني بأخذ البندقية واطلق عيارا ناريا علي شقيقة الواقع ارضا ليصيبه في منطقة الصدر، وادعي انه فارق الحياة انتحارا خلال محاولات إسعاف شقيقة في المستشفى.

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