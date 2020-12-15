نقاش “بلدي مصراتة” حول “شؤون المرأة”

اجتمعت عضوة المجلس البلدي مصراتة، المسؤولة عن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس -الثلاثاء-بمدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بديوان البلدية، وبرؤوساء الفروع، لمناقشة تفعيل دور البلدية في تقديم الاستشارات القانونية والصحية والنفسية، من خلال كوادر مؤهلة.

كما ناقش المجتمعون كيفية وضع آليات للتواصل مع المرأة داخل البلدية، وتقديم الحلول للمشاكل التي تواجهها بالفروع البلدية، ومناقشة مدى إمكانية إنشاء وتجهيز مراكز تدريب خاصة بالعنصر النسائي بالفروع البلدية.

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