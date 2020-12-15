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نقاش “بلدي مصراتة” حول “شؤون المرأة”

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت عضوة المجلس البلدي مصراتة، المسؤولة عن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس -الثلاثاء-بمدير مكتب شؤون الفروع والمحلات بديوان البلدية، وبرؤوساء الفروع، لمناقشة تفعيل دور البلدية في تقديم الاستشارات القانونية والصحية والنفسية، من خلال كوادر مؤهلة.

كما ناقش المجتمعون كيفية وضع آليات للتواصل مع المرأة داخل البلدية، وتقديم الحلول للمشاكل التي تواجهها بالفروع البلدية، ومناقشة مدى إمكانية إنشاء وتجهيز مراكز تدريب خاصة بالعنصر النسائي بالفروع البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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