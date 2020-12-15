برلمانية أوروبية : روما فشلت في تحرير صياديها على عكس أنقرة

انتقدت عضو البرلمان الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي المعارض، فرانشيسكا دوناتو، تعامل روما مع أزمة الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا.

وأضافت دوناتو، في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أن تركيا تمكنت من تحرير صياديها من ليبيا في أيام والحكومة الإيطالية نائمة إزاء احتجاز الصيادين الصقليين في بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الجدل حول الأموال الأوروبية وقضية الصيادين المحتجزين منذ أكثر من مائة يوم في ليبيا، يؤكد بوضوح فشل الحكومة الإيطالية الحالية.

وتساءلت دوناتو عن أين هي إيطاليا النموذجية التي يكرر جوزيبي كونتي الحديث عنها منذ أشهر، مشيرة الى أن الوضع مأساوي، لدى إيطاليا 70 مليار يورو في الخزانة دون إنفاقها، أعلى عدد من الوفيات بسبب كوفيد على الرغم من عمليات الإغلاق والزيادة الهائلة في عدد العاطلين عن العمل.

و أضافت دوناتو ، أن كونتي لم ينجح في إعادة الصيادين الـ18 الذين غادروا صقلية واحتجزوا في ليبيا منذ ثلاثة أشهر دون توجيه تهم إليهم، بينما نجحت أنقرة في إخلاء سبيل صياديها بعد أسبوع واحد فقط من وقفهم.

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