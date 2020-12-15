تدابير حصر العمالة الأجنبية في زوارة

تعاني العديد من المدن الليبية ضمن الفوضى العامة التي تعيشها البلاد مشكلة إضافية تتمثل في انفلات العمالة الوافدة من أي إشراف وتنظيم باستثناء بعض المساعي المحلية حسب نشاط كل بلدية .

وشهدت مدينة زوارة في هذا الصدد تشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة تتبع المجلس البلدي والتي عقدت منذ أيام اجتماعها الثالث بمقر شؤون المحلات .. ورشح عن الاجتماع وضع خطة لبدء عملية الحصر الفعلية لكل الأجانب المقيمين بالبلدية للمحافظة على الأمن والصحة العامة واستكمال العمل على المنظومة الإلكترونية التي ستكون جاهزة قريبا.

واتفق المجتمعون على أن تكون عملية الحصر من خلال تعبئة نماذج خاصة ومعدة للأجانب ونماذج أخرى كتعهد لكل مواطن لديه مستأجر أجنبي بعقاراته أو يعمل لصالحه فيما يتم العمل على إدخال كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأجانب بالمنظومة الإلكترونية كما تضم المنظومة بيانات المواطن الليبي المقيم لديه أو الذي يعمل لديه الأجنبى وآلية دخوله للبلاد ووضعه الصحي .

ترأس الاجتماع الثالث للجنة عضو المجلس البلدي بحضور مدير مكتب شؤون المحلات ومصلحة الجوازات والجنسية زوارة ومندوب مكتب القوى العاملة ومسؤولي الإدارات والأجهزة الأمنية بالبلدية وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الأيادي البيضاء .

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