تحقيقات جديدة تكشف تفاصيل تورط ” هاشم العبيدي” في حادث تفجير مانشستر

نشر موقع “مانشستر إيفيننغ نيوز”، أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع في صالة مانشستر أرينا ببريطانيا عام 2017 .

وأوضح، في تقرير له، أن هاشم، شقيق الانتحاري سلمان العبيدي، كان يبحث في صناديق النفايات عن علب الزيت النباتي، مبينا أنه كان يحتفظ بهذه العلب الفارغة وأشياء معدنية أخرى ويضعها في سيارته لأخذها إلى المنزل، حيث كشفت التحقيقات أن تلك القطع المعدنية من علب الزيت كانت موجودة في منطقة سيتي روم في مانشستر أرينا بعد الهجوم.

وبحسب الموقع، ذكر شاهد آخر أن هاشم قال له إنه يشتري علب الزيت للاستفادة منها من أجل الخردة ولاستخدام الزيت في الطهي، مضيفا أن هاشم كان يجمع علب الزيت من سلال المهملات ويضعها في سيارته، مشيرا إلى أن هاشم طلب منه شراء مادة “الأسيد” بحجة أن لديهم مولداً في ليبيا بغرض استعماله في بطارية المولد، موضحاً أن هاشم أخبره بأنه ليس لديه بطاقة مصرفية ولم يحاول شراء أي كمية من الأسيد له.

وتتكشف الحقائق يوماً بعد يوم بشأن كيفية مشاركة هاشم شقيقه سلمان في حادثة تفجير مانشستر أرينا وأنه كان حسب التحقيقات مساهماً مباشراً في الحادث الإرهابي.

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