«قرادة»: الخبز والدواء ليسا محل جدل اقتصادي

قال إبراهيم موسى قرادة سفير ليبيا السابق لدى السويد، المعارض السابق لنظام الراحل معمر القذافي، إن الخبز والدواء ليسا محل جدل اقتصادي، بل مهمة الاقتصاد.

وتابع “قرادة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رجاءً ابتعدوا واتركوا مسألة سعر الصرف (الدينار/الدولار) للاقتصاديين المختصين المقتدرين (وهم معروفون ويعرفون بعضهم) الذين يعلمون ويعرفون ويراعون توازن الاقتصاد بين متطلبات السوق والمسئولية المجتمعية”.

وزعم أن طبيعة الاقتصاد الليبي لها ظروفها ومستقبلها، فالتجار والمحاسبون والمضاربون والادعياء والمزاحمون لا يعرفون من الاقتصاد إلا الجداول، فالأرقام جزء قياسي فقط؛ كما أن الاقتصاد ليس كما يشاع مجرد بيع وشراء أو عرض وطلب في المدى القصير، أنه علم وفن شامل ومعقد!”.