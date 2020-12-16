اكتشف 7 معلومات عن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
16 December, 2020
بعد أيام عن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن نيته تكليف البلغاري نيكولاي ملادينوف ليكون مبعوثا جديدا إلى ليبيا تم مساء الثلاثاء تعيينه رسميا خلفا للمبعوث السابق اللبناني غسان، وفي ما يلي بعض المعلومات عن المبعوث الجديد:
- هو سياسي بلغاري مواليد 5 مايو 1972.
- شغل منصب وزير الشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف 2010 – 2013.
- عضو في البرلمان الأوروبي 2007-2009.
- شغل منصب وزير الدفاع في بلاده للفترة من 27 يوليو 2009 و لغاية 27 يناير 2010.
- في 2 اغسطس 2013 عين نيكولاي ملادينوف من قبل بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
- عمل أيضا مبعوثا أمميا إلى الشرق الأوسط في 2015
- في 15 ديسمبر وافق مجلس الأمن على تعيينه مبعوثا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة.
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