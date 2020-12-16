اكتشف 7 معلومات عن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2020

بعد أيام عن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن نيته تكليف البلغاري نيكولاي ملادينوف ليكون مبعوثا جديدا إلى ليبيا تم مساء الثلاثاء تعيينه رسميا خلفا للمبعوث السابق اللبناني غسان، وفي ما يلي بعض المعلومات عن المبعوث الجديد: