شركة الكهرباء: سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 2500 متر بدائرة توزيع الكريمية بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 2500 متر على خط اتجاه المقاولون.

وبحسب منشور للشركة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أوضحت خلال أن عملية السرقة تمت من فرعية فرج اشنيبة بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وكانت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس قد أعلنت أيضا عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1200 متر، وضغط منخفض مسافة 200 متر الأحد الماضي على خط الهواري فرعية المنارة.

وأوضحت الشركة في بيان طالعته “الساعة 24” أن ذلك تسبب في فقد التغذية نحو (5) محولات بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وطالبت الشركة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في بلادنا وبشكل شبه يومي من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن.

وكانت الشركة العامة للكهرباء عبرت أمس السبت، عن انزعاجها من استمرار عمليات سرقة ونهب الأسلاك الكهربائية دون رادع من حكومة الوفاق.